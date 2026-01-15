Giovane ferito alla testa con un colpo di pistola | non è in pericolo di vita

Un giovane di 29 anni è stato colpito alla testa da un'arma da fuoco. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate in pericolo di vita. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che si è verificato in una zona urbana. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, mentre si attendono eventuali sviluppi sulle cause e sulle circostanze del fatto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 29 anni è stato ferito alla testa con un colpo d’arma da fuoco. Soccorso e portato in ospedale, al Vecchio Pellegrini di Napoli, non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto intorno alle 2 della scorsa notte in via Vespucci. La vittima ha raccontato che era in auto in compagnia di un’altra persona quando sono sopraggiunte due persone in sella ad uno scooter. Il passeggero del motociclo, forse con l’intento di mettere a segno una rapina, ha estratto una pistola esplodendo più colpi, di cui uno ha ferito alla testa il 29enne. Portato in ospedale è stato subito medicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giovane ferito alla testa con un colpo di pistola: non è in pericolo di vita Leggi anche: Ferito con un colpo di pistola alla testa, muore 19enne a Napoli Leggi anche: Notte di terrore a Montecatini, uomo ferito alla testa con un colpo di pistola La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sparatoria nella notte, giovane ferito alla testa con un colpo di pistola; Somma Lombardo, gli sparano un colpo alla testa: salvo per miracolo. Caccia agli aggressori; Notte di terrore a Montecatini, uomo ferito alla testa con un colpo di pistola; Napoli, 29enne ferito alla testa con un colpo di pistola: non è in pericolo di vita. Sparatoria nella notte, giovane ferito alla testa con un colpo di pistola - Sparatoria nella notte a Napoli: un 29enne è stato ferito alla testa da un proiettile, ma è miracolosamente salvo. msn.com

Giallo in centro a Napoli: 29enne ferito alla testa con un colpo d'arma da fuoco - Un 29enne è stato ferito alla testa con un colpo d'arma da fuoco esploso da ignoti mentre si trovava in via Amerigo Vespucci in un'automobile in compagnia di un amico, intorno alle due del mattino. napolitoday.it

«Mi hanno rapinato»: 29enne in ospedale a Napoli con un proiettile in testa - Un 29enne napoletano è stato ferito alla testa da un colpo di pistola e soccorso all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. msn.com

Accoltellamento a Capaci : stanotte un giovane ferito nel corso di una rissa tra due gruppi di ragazzi. Potrebbe trattarsi di un tentativo di resa dei conti finito nel sangue. Indagano i carabinieri di Palermo facebook

Colpito da una mucca, ferito giovane operaio a Lesignano x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.