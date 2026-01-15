Giovane accoltellata alla stazione | divieto di accesso allo scalo per la donna arrestata

Una donna giovane è stata accoltellata presso la stazione ferroviaria. In seguito all'episodio, le autorità hanno disposto il divieto di accesso allo scalo per una donna coinvolta nell’incidente, in un contesto di attività di prevenzione e sicurezza nelle aree a rischio della città. La polizia continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti.

Nell'ambito di un costante monitoraggio dei soggetti pericolosi e di un capillare controllo delle aree cittadine più a rischio, la polizia ha adottato una misura di prevenzione nei confronti di un uomo responsabile di grave atto di violenza avvenuto nella zona della stazione ferroviaria di FormiaGaeta. Nel corso della notte del 3 gennaio, per una lite scaturita da futili motivi, una donna, in compagnia di un'altra persona non ancora identificata, ha aggredito un'altra giovane impugnando un'arma da taglio e colpendola in più punti del corpo. Tutto è accaduto sulla banchina ferroviaria. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

