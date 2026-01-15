Gioconda | il nodo del passato in scena all’Altrove Teatro Studio

“Gioconda” è uno spettacolo teatrale scritto e interpretato da Cristina Aubry, in scena all’Altrove Teatro Studio di Roma. L’appuntamento è previsto per sabato 24 e domenica 25 gennaio. La rappresentazione affronta temi legati al passato, offrendo uno sguardo riflessivo e intimo. Un’occasione per assistere a una performance sobria e significativa, pensata per stimolare la riflessione e il dialogo.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Gioconda, scritto e interpretato da Cristina Aubry. Dove e Quando: All'Altrove Teatro Studio di Roma, sabato 24 e domenica 25 gennaio. Perché: Un'intensa riflessione sulla memoria familiare che unisce ironia tagliente e profondità emotiva. L'Altrove Teatro Studio si conferma uno degli spazi più vitali della scena capitolina, pronti ad accogliere produzioni capaci di scavare nell'animo umano attraverso il potere della narrazione pura. Il prossimo appuntamento in calendario vede protagonista Cristina Aubry con il suo spettacolo Gioconda, un progetto che nasce da una scrittura intima e necessaria per trasformarsi in una performance di grande impatto emotivo.

