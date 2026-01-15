Giochiamo per un Sorriso porta un nuovo microscopio al GOM

Giochiamo per un Sorriso porta al GOM un nuovo microscopio dedicato all’OncoEmatologia Pediatrica. Un’iniziativa di solidarietà che contribuisce a migliorare le attrezzature per la diagnosi e la cura dei bambini affetti da malattie oncoematologiche. Un gesto semplice, ma importante, per sostenere il lavoro dei professionisti e offrire speranza a chi ne ha più bisogno.

Giochiamo per un Sorriso: al GOM arriva il nuovo microscopio per l'OncoEmatologia Pediatrica. Un gesto di solidarietà che diventa un aiuto concreto per la cura dei bambini. Al reparto di OncoEmatologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è entrato ufficialmente in funzione un microscopio di ultima generazione, uno strumento che permetterà diagnosi più rapide e precise per i piccoli pazienti seguiti dall'équipe della dottoressa Rosalba Mandaglio. Il dispositivo rappresenta il risultato più recente della manifestazione benefica Giochiamo per un Sorriso, che negli anni ha saputo trasformare la partecipazione della comunità reggina in progetti reali e utili.

