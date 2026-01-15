Giochi è il giorno della Bassa

Oggi e domani, la fiaccola olimpica attraversa la Lombardia, interessando le province di Pavia e Lodi, nel percorso verso i Giochi del 2026. Questa tappa rappresenta un momento di condivisione e di attesa per l’evento che coinvolgerà l’intera regione e il Paese. Un’occasione per riflettere sull’importanza dello sport e della tradizione olimpica nella cultura italiana.

Il viaggio della fiaccola olimpica verso i Giochi del 2026 prosegue la sua corsa in Lombardia toccando, oggi e domani, il Pavese e il Lodigiano. In una delle tappe più lunghe del suo percorso la Fiamma partirà dal Sacro Monte di Varese, sito Unesco, per poi scendere verso il Milanese toccando Magenta e Abbiategrasso. Nel pomeriggio, il testimone entrerà nel cuore della provincia di Pavia facendo il suo ingresso nella splendida Piazza Ducale di Vigevano, per poi dirigersi verso Mortara. Prima di raggiungere il capoluogo, il convoglio attraverserà luoghi iconici come Torre d'Isola e la maestosa Certosa di Pavia.

