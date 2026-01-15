Gilardino | Nessun tabù Arena giochiamocela a viso aperto

Domani sera, all’Arena Garibaldi, il Pisa si prepara ad affrontare l’Atalanta di Palladino, una squadra forte e strutturata per la Champions League. La vigilia è caratterizzata da un clima di fiducia e concentrazione, consapevoli delle difficoltà del match. Gilardino ha sottolineato l’importanza di giocare senza timori, affrontando la partita a viso aperto e con determinazione, per mettere in campo tutte le proprie qualità.

PISA – È una vigilia di grande attesa in casa Pisa. Domani sera all’Arena Garibaldi arriva l’Atalanta di Palladino, una corazzata costruita per la Champions League. Alberto Gilardino non si nasconde dietro le difficoltà del momento e suona la carica. La parola d’ordine è “atteggiamento”. La situazione dell’infermeria resta critica. La lista degli indisponibili è lunga: out Albiol, Lusuardi, Denoon, Vural, Stengs e Cuadrado, per il quale non ci sono ancora tempi certi di recupero. A questi si aggiunge l’assenza di Akinsanmiro, impegnato in Coppa d’Africa. “È vero, la coperta è corta – ammette il tecnico nerazzurro – ma sono sereno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Tomei: "Loro giocano a viso aperto, servirà pazienza"

Leggi anche: Mister Miramari non fa drammi: "Gara affrontata a viso aperto"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il primo weekend del calciomercato nerazzurro Un paio di cessioni, nessun contatto col Palermo da fine anno per Tramoni, la trattativa in chiusura per Tsawa e l'attesa per la punta dall'estero. E Gilardino aspetta facebook