Giappone – Filippine | accordo di difesa l’obiettivo è contrastare la minaccia cinese I dettagli

Il Giappone e le Filippine hanno firmato un accordo di difesa a Manila, con l’obiettivo di intensificare la collaborazione militare e logistica. Questo accordo mira a rafforzare la capacità di risposta comune alle minacce regionali, in particolare alla crescente presenza cinese nella regione. La partnership rappresenta un passo importante per la sicurezza e la stabilità dell’area del Pacifico, promuovendo dialogo e cooperazione tra i due Paesi.

Giappone e Filippine hanno siglato giovedì a Manila un importante accordo di difesa volto a rafforzare la cooperazione militare e logistica tra i due Paesi. La ministra degli Esteri filippina, Theresa Lazaro, e l’omologo giapponese Toshimitsu Motegi, hanno firmato l’intesa durante una cerimonia ufficiale che ha sancito anche nuovi stanziamenti Giapponesi per la sicurezza e lo sviluppo economico del vicino. Tensione crescente, soprattutto a causa della strategia cinese di occupazione. Il patto logistico è necessario per consentire scambi di forniture essenziali, come munizioni, carburante e viveri durante le sessioni di addestramento congiunto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

