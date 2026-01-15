Gianni Morandi ospite de La Ruota dei Campioni su Canale5

Gianni Morandi sarà ospite della prossima puntata de La Ruota dei Campioni, condotta da Gerry Scotti su Canale5. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare e condividere momenti di musica e conversazione, in un contesto di intrattenimento semplice e rispettoso. L’appuntamento, che va ad arricchire il programma, si inserisce in un format dedicato a coinvolgere il pubblico con spontaneità e autenticità.

Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de La Ruota dei Campioni e sarà ospite in studio Gianni Morandi. Venerdì 16 gennaio, alle ore 20.40, su Canale5 Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de La Ruota dei Campioni, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de La Ruota della Fortuna. Super ospite dello speciale un simbolo della musica italiana: Gianni Morandi, impegnato in primavera in un tour nei palazzetti. La serata, tutta dedicata a La Ruota dei Campioni, sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gianni Morandi ospite de La Ruota dei Campioni su Canale5 Leggi anche: Gianni Morandi a La Ruota dei Campioni Leggi anche: La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti fa il colpaccio con Gianni Morandi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Che tempo che fa, rimandata la prima puntata dell'anno. Ecco quando torna con lo speciale su Ornella Vanoni; Che tempo che fa verso la puntata dedicata a Ornella Vanoni: gli ospiti già annunciati; Le feste in tv iniziano stasera con “Cena di Natale”: ospiti e ricette di Antonella Clerici; “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”: una serata evento con Stefano De Martino. Gianni Morandi super ospite dell'appuntamento de “La Ruota dei Campioni” - 40 un nuovo appuntamento de “La Ruota dei Campioni” con Gerry Scotti e Samira Lui. msn.com

La ruota dei campioni, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio: Gianni Morandi ospite di Gerry Scotti - 40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de “La Ruota dei Campioni”, il torneo in ... msn.com

La ruota dei campioni, Gianni Morandi super ospite di Gerry Scotti: le anticipazioni della puntata di venerdì 16 gennaio - 40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de “La Ruota dei Campioni”, il torneo in ... msn.com

1966. Il 15 gennaio, Gianni Morandi incide la sua “Non son degno di te”. #giannimorandi #grandiartisti #grandisuccessi Gianni Morandi facebook

Gianni Morandi sarà con noi nella serata speciale dedicata a Ornella Vanoni: #OrnellaSenzaFine Domenica 18 gennaio in prima serata sul Nove. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.