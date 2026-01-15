Gianni Morandi a La Ruota dei Campioni

Gianni Morandi sarà ospite del secondo appuntamento di La Ruota dei Campioni, in onda domani sera su Canale 5. L’evento, condotto da Gerry Scotti, si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026. La puntata vedrà la partecipazione dell’artista, offrendo al pubblico momenti di intrattenimento e musica. Un’occasione per ascoltare e scoprire aspetti della figura di Morandi in un contesto televisivo dedicato ai giochi e alle emozioni.

Anche per il secondo appuntamento de La Ruota dei Campioni, in onda in prima serata su Canale 5 domani sera, venerdì 16 gennaio 2026, Gerry Scotti potrà contare su un ospite d’eccezione. Il padrone di casa accoglierà infatti in studio Gianni Morandi. Proprio come è accaduto la scorsa settimana con i Ricchi e Poveri e Andrea Pucci, Morandi interagirà con Scotti e Samira Lui, pronti a dare il via a una nuova serata, in onda dalle 20.40, con i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nella stagione ancora in corso de La Ruota della Fortuna. Come spiegato da Gerry nella chiusura dell’appuntamento precedente, ritorneranno in gioco il vincitore di puntata Dario, insieme a Sergio e Daniela, gli altri due concorrenti che hanno affrontato con lui l’ultima manche. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Gianni Morandi a La Ruota dei Campioni Leggi anche: Gianni Morandi: c'è una tappa bolognese nel tour "C’era un ragazzo – Gianni Morandi story" Leggi anche: ? Gianni Morandi Festeggia 60 Anni di Successi con il Tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Ruota dei Campioni, Gianni Morandi super ospite di Gerry Scotti: le anticipazioni della puntata di venerdì 16 gennaio - 40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de “La Ruota dei Campioni”, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto ... leggo.it

MEDIASET – CANALE 5 * 16/01: «GIANNI MORANDI OSPITE SPECIALE DI UN TORNEO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING) - 40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de "La Ruota dei Campioni", il torneo in cui si sfidano i ... agenziagiornalisticaopinione.it

1966. Il 15 gennaio, Gianni Morandi incide la sua “Non son degno di te”. #giannimorandi #grandiartisti #grandisuccessi Gianni Morandi facebook

Gianni Morandi sarà con noi nella serata speciale dedicata a Ornella Vanoni: #OrnellaSenzaFine Domenica 18 gennaio in prima serata sul Nove. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.