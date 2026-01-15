Gianluca Giuliano | Ugl | Medici stranieri in Calabria scelta obbligata
L'introduzione di medici stranieri in Calabria, inclusi quelli extra Ue, si presenta come una soluzione necessaria per fronteggiare la cronica carenza di personale sanitario. Questa strategia mira a garantire l'accesso alle cure e a migliorare il funzionamento del sistema sanitario regionale, che da tempo affronta sfide legate alla mancanza di medici qualificati. La questione riflette le difficoltà strutturali che interessano la sanità calabrese e la necessità di interventi concreti per tutelare il diritto alla salute dei
«L'apertura ai medici stranieri, anche extra Ue, rappresenta una scelta obbligata di fronte a una carenza di personale ormai strutturale che da anni penalizza la sanità calabrese e mette a rischio il diritto alla salute dei cittadini». Lo dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, commentando l'annuncio del presidente e commissario ad acta Roberto Occhiuto sull'imminente bando per il reclutamento di medici specialisti. «Comprendiamo le ragioni emergenziali che hanno portato prima all'impiego dei medici cubani e oggi all'ulteriore apertura verso professionisti stranieri – prosegue Giuliano – ma non possiamo non esprimere forti perplessità su un sistema che continua a rincorrere le emergenze senza affrontare alla radice i problemi». 🔗 Leggi su Iltempo.it
