Gianfranco Cunico alias Jimmy il fenomeno

Gianfranco Cunico, noto come “Jimmy il fenomeno”, è una figura di rilievo nel panorama rally italiano. Con dodici titoli nazionali e una carriera che supera i trent’anni, Cunico si distingue per la versatilità e la costante capacità di adattarsi a diverse sfide tecniche e sportive. La sua esperienza, sia con vetture ufficiali che private, lo rende uno dei piloti più rappresentativi e completi della storia dei rally in Italia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.