Gianfranco Cunico alias Jimmy il fenomeno
Gianfranco Cunico, noto come “Jimmy il fenomeno”, è una figura di rilievo nel panorama rally italiano. Con dodici titoli nazionali e una carriera che supera i trent’anni, Cunico si distingue per la versatilità e la costante capacità di adattarsi a diverse sfide tecniche e sportive. La sua esperienza, sia con vetture ufficiali che private, lo rende uno dei piloti più rappresentativi e completi della storia dei rally in Italia.
Gianfranco Cunico rappresenta una figura emblematica del rally italiano. Dodici titoli nazionali, vittorie con vetture ufficiali e private, capacità di adattarsi a ogni contesto tecnico e sportivo e una carriera che attraversa oltre tre decenni lo collocano tra i piloti più completi e rappresentativi della storia dei rally in Italia.
Gianfranco Cunico libero di vincere - La storia di Gianfranco Cunico è la storia di una persona e di un pilota che ha scelto di vincere senza accettare mai compromessi.
