Giacomo Bugaro incontra il mondo dell' artigianato marchigiano | tra traguardi raggiunti e prospettive future ecco i prossimi interventi previsti

Il 15 gennaio 2026, ad Ancona, si è tenuto il primo incontro tra l’assessore regionale Giacomo Bugaro e il settore dell’artigianato marchigiano. Un momento di confronto per fare il punto sui traguardi raggiunti e discutere delle prospettive future. L’evento ha segnato l’avvio di un dialogo istituzionale volto a sostenere e valorizzare le imprese artigiane della regione.

L'appuntamento è stato un'occasione di confronto per fare il punto sulla situazione del settore. Per l'assessore «la partecipazione di tutte le sigle datoriali conferma la validità di un metodo di lavoro basato su condivisione, dialogo e rispetto delle competenze» ANCONA – Si è svolto questa mattina, giovedì 15 gennaio 2026, il primo incontro istituzionale dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Industria e Artigianato Giacomo Bugaro, con il mondo dell'artigianato. «L'incontro di oggi – ha spiegato Giacomo Bugaro – è stato un passaggio importante di confronto e programmazione con un settore strategico per l'economia delle Marche» e «la partecipazione di tutte le sigle datoriali conferma la validità di un metodo di lavoro basato su condivisione, dialogo strutturato e continuo e rispetto delle competenze».

