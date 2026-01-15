Gessica Sestito nuova presidente della Polisportiva Nevilio Casarosa Tennis Club Fornacette

Gessica Sestito è stata nominata nuova presidente della Polisportiva Nevilio Casarosa Tennis Club Fornacette, diventando la prima donna a ricoprire questa carica nella storia della società, che si avvicina ai cento anni di attività. La sua nomina rappresenta un passo importante per il club, mantenendo viva la tradizione sportiva e promuovendo nuovi valori all’interno della comunità fornacettese.

La Polisportiva Nevilio Casarosa Tennis Club Fornacette ha una nuova presidente: Gessica Sestito, classe 1989, è la prima donna a guidare la storica società sportiva fornacettese, arrivata quasi ai suoi cento anni di storia.Fondata nel 1929 come G.S. Fornacette e intitolata nel dopoguerra a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis, racconta: «Gigi Riva? Ci ho giocato a tennis in doppio: correva e lottava come un pazzo»

Leggi anche: Tennis, i vincitori del rodeo alla Polisportiva Bissuola