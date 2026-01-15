Geppi Cucciari torna su Rai3 con Splendida Cornice | tutti gli ospiti della nuova stagione

Geppi Cucciari torna su Rai3 con “Splendida Cornice” a partire da giovedì 15 gennaio alle 21.20. La nuova stagione del programma di Rai Cultura propone un approfondimento sui temi culturali e sociali, con ospiti e interventi di approfondimento. Dopo una pausa, l’appuntamento si rinnova per offrire un’occasione di riflessione e dialogo su temi di attualità, consolidando il successo del format riconosciuto dalla critica come uno dei migliori del 2025.

Dopo la pausa delle festività, Geppi Cucciari riaccende i riflettori giovedì 15 gennaio alle 21.20 su Rai3, con la nuova stagione di "Splendida Cornice", il programma di Rai Cultura che lo scorso anno è stato riconosciuto dalla critica tra i migliori format del 2025. Ospiti d'eccellenza in studio. La puntata si apre con una rosa di ospiti prestigiosi. Tra questi spicca Anna Ferzetti, protagonista dell'ultimo film di Paolo Sorrentino "La Grazia", e Marco D'Amore, che torna davanti alla macchina da presa come regista della serie "Gomorra – Le Origini". Non mancano i volti della televisione e della musica: Victoria Cabello presenta il suo podcast "Fuori di Cabello", mentre il cantautore Roberto Vecchioni porta in studio il nuovo libro "L'orso Bianco era nero", regalando anche un'esibizione musicale accompagnato dal chitarrista Massimo Germini.

