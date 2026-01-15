Genova il nuovo piano per lo sharing a due ruote | operatori e limiti di velocità

A Genova, è stato presentato il nuovo piano per lo sharing di biciclette e scooter, con regole aggiornate per operatori e limiti di velocità. Emilio Robotti sottolinea come l’obiettivo sia migliorare l’efficienza del servizio, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e al decongestionamento del traffico urbano. Le nuove norme mirano a creare un sistema di mobilità sostenibile e più sicuro per residenti e visitatori.

Genova – Il Comune di Genova ha definito le nuove linee guida per i servizi di mobilità in sharing a due ruote, avviando una fase di sperimentazione per il biennio 2026 – 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è garantire un servizio efficiente e complementare al trasporto pubblico, tutelando al contempo il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini. Il nuovo regolamento si applicherà esclusivamente a biciclette (muscolari e a pedalata assistita), cargo e-bike e scooter elettrici ed escluderà altri mezzi di micromobilità come monopattini, segway e hoverboard. Tra le principali novità, un numero massimo di 4 operatori per non sovraffollare gli spazi pubblici, limiti di velocità a 6 kmh nel centro storico e 20 kmh nel resto del territorio comunale, obbligo di foto a fine noleggio a tutela del decoro urbano.

