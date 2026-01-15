Garlasco i dubbi sulle dinamiche dell’omicidio | più armi e più persone

A Garlasco, rimangono aperti i quesiti sulle modalità dell’omicidio, con ipotesi che coinvolgono un maggiore utilizzo di armi e la presenza di più persone. Le riflessioni del medico legale Giuseppe Fortuni, ospite a Mattino Cinque, offrono spunti interessanti e già in parte valutati dagli inquirenti. La vicenda continua a suscitare attenzione, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Ipotesi interessanti – e in parte già considerate – quelle espresse dal medico legale Giuseppe Fortuni a Mattino Cinque. Ovvero la possibilità che, quella mattina del 13 agosto 2007, nella villetta di via Pascoli fossero presenti più persone e più armi. A giustificare questa possibilità, i segni presenti sul volto di Chiara Poggi, tratto peculiare di una produzione da oggetti da punta, taglio e contusione. Anche il trascinamento del cadavere indica, secondo Fortuni, il coinvolgimento di più persone nel delitto. L’ipotesi di più armi e più persone. I segni sul viso della vittima parlano un linguaggio muto ma eloquente. 🔗 Leggi su Panorama.it

