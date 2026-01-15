Gabriela Hearst ha una nuova presidente | è Michele Cohen

Gabriela Hearst ha annunciato Michele Cohen come nuova presidente del marchio. La maison, rinomata nel settore del lusso, conferma così il suo impegno nel rafforzare la direzione strategica e la crescita del brand. La nomina di Cohen rappresenta un passo importante per l’azienda, che continua a puntare sull’innovazione e sulla solidità della propria leadership.

Gabriela Hearst, la fondatrice dell’omonima maison del lusso conosciuta in tutto il mondo, ha scelto Michele Cohen come nuova Presidente del brand. La nomina ha effetto immediato. La manager subentra quindi al precedente Ceo Thierry Colin. Quest’ultimo ha deciso di intraprendere nuove strade. Con la scelta di Cohen, il marchio si è diretto su un profilo interno. La nuova presidente, infatti, è entrata in azienda nel 2016, dieci anni fa. Prima ha gestito la rete wholesale, poi ha accompagnato l’apertura del primo flagship store di New York, nel 2018. L’anno dopo Gabriele Hearst è entrata in LVMH Luxury Ventures. 🔗 Leggi su Lettera43.it

