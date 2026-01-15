Futuro Enel Cerano | verso un monotematico in un clima di situazione magmatica

Il futuro della centrale termoelettrica di Cerano continua a essere oggetto di discussione a Brindisi, in un quadro politico e energetico caratterizzato da incertezze e cambiamenti. Le recenti comunicazioni governative hanno contribuito a rendere ancora più complesso il panorama, ponendo attenzione sulla transizione energetica e sulle prospettive a lungo termine per la zona. Un approfondimento su questa situazione è necessario per comprendere gli sviluppi futuri.

BRINDISI – Il destino della centrale termoelettrica di Cerano resta al centro del dibattito politico cittadino, in un contesto reso ancor più incerto dalle recenti comunicazioni governative. Mercoledì 14 gennaio, durante il question time alla Camera dei Deputati, il Ministro dell'Ambiente.

BRINDISI-Rossi-Sul futuro delle centrali di Torre Valdaliga Nord e Federico II di Brindisi, Cerano, Alleanza Verdi Sinistra Civitavecchia e Brindisi,prendono una posizione ... - Sul futuro delle centrali di Torre Valdaliga Nord e Federico II di Brindisi, Cerano, Alleanza Verdi Sinistra Civitavecchia e Brindisi,prendono una posizione netta e non eludibile. brindisilibera.it

