Furto notturno in condominio | ladro di pomelli in ottone individuato dai carabinieri
Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, un furto di pomelli in ottone si è verificato in un condominio nel centro storico di Catania. I carabinieri di piazza Dante hanno individuato il sospettato responsabile, contribuendo a chiarire l’episodio. Questa operazione dimostra l’efficace impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la tranquillità delle comunità locali.
È stato individuato dai carabinieri di piazza Dante il presunto autore del furto avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 dicembre all’interno di un condominio nel centro storico di Catania. A incastrarlo sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso ogni fase. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Armato di cacciaviti e pinze, rubava pomelli e targhe in ottone: fermato ladro seriale
Leggi anche: Furto in abitazione a Capaccio: arrestato un ladro dai carabinieri di Matinella, l'elogio del sindacato NSC
Aci Trezza: furto notturno all’Eden Bar - Ladri forzano il dehors, rubano mille euro, alcolici, panettoni e il sistema di videosorveglianza; carabinieri al lavoro, danni per circa cinquemila euro. lasicilia.it
Roma, 57enne ladro di pneumatici sorpreso in via Casal del Marmo con 4 ruote appena sottratte da una Smart - Poco dopo le 3:30, in via Casal del Marmo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno notato un’autovettura ripartire a fari spenti da un’area ... ilquotidianodellazio.it
Furto notturno in farmacia a Fano, forzata la cassaforte. Indagano i Carabinieri facebook
Furto notturno al distaccamento dei vigili del fuoco: sottratte attrezzature cruciali per i soccorsi, indagini in corso. #Friuli #Udine #Cronaca x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.