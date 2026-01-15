Furto notturno in condominio | ladro di pomelli in ottone individuato dai carabinieri

Da cataniatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, un furto di pomelli in ottone si è verificato in un condominio nel centro storico di Catania. I carabinieri di piazza Dante hanno individuato il sospettato responsabile, contribuendo a chiarire l’episodio. Questa operazione dimostra l’efficace impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la tranquillità delle comunità locali.

È stato individuato dai carabinieri di piazza Dante il presunto autore del furto avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 dicembre all’interno di un condominio nel centro storico di Catania. A incastrarlo sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso ogni fase. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Armato di cacciaviti e pinze, rubava pomelli e targhe in ottone: fermato ladro seriale

Leggi anche: Furto in abitazione a Capaccio: arrestato un ladro dai carabinieri di Matinella, l'elogio del sindacato NSC

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

furto notturno condominio ladroAci Trezza: furto notturno all’Eden Bar - Ladri forzano il dehors, rubano mille euro, alcolici, panettoni e il sistema di videosorveglianza; carabinieri al lavoro, danni per circa cinquemila euro. lasicilia.it

furto notturno condominio ladroRoma, 57enne ladro di pneumatici sorpreso in via Casal del Marmo con 4 ruote appena sottratte da una Smart - Poco dopo le 3:30, in via Casal del Marmo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno notato un’autovettura ripartire a fari spenti da un’area ... ilquotidianodellazio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.