Furto notturno in condominio | ladro di pomelli in ottone individuato dai carabinieri

Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, un furto di pomelli in ottone si è verificato in un condominio nel centro storico di Catania. I carabinieri di piazza Dante hanno individuato il sospettato responsabile, contribuendo a chiarire l’episodio. Questa operazione dimostra l’efficace impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la tranquillità delle comunità locali.

