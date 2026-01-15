Furto di scarpe all' Esp antitaccheggio manomesso con un taglia unghie | denunciato un giovane

I Carabinieri di Ravenna hanno denunciato un giovane dopo aver scoperto un tentativo di furto di scarpe all’interno del centro commerciale Esp. Durante un servizio di prevenzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un addetto alla sicurezza, che aveva notato due ragazzi con comportamenti sospetti. L’indagine ha rivelato che il giovane aveva manomesso il sistema antitaccheggio utilizzando un tagliaunghie, impedendo così il riconoscimento del furto.

Ieri pomeriggio i Carabinieri della stazione di Ravenna, nel corso di un servizio di pattuglia appiedata nel Centro commerciale Esp, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, sono stati allertati da un addetto alla sicurezza che segnalava due giovani intenti ad aggirarsi con atteggiamento sospetto in alcuni negozi. Il vigilantes avrebbe iniziato a seguirli fin quando ha incrociato la pattuglia dei Carabinieri chiedendo loro aiuto. I militari sono riusciti a individuare e bloccare uno dei due giovani, che nel frattempo avendo intuito di essere seguiti si erano separati, procedendo al controllo e rinvenendo, occultate sotto gli abiti, un paio di scarpe griffate del valore di circa 200 euro, risultate oggetto di furto.

