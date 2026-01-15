Furto di agrumi a Rosarno Coldiretti Calabria | Colpire chi lavora onestamente è intollerabile
A Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, l’azienda agricola Tenuta Badia ha subito un furto di diversi quintali di arance. Coldiretti Calabria esprime preoccupazione per il danno economico e sottolinea come colpire chi lavora onestamente sia inaccettabile. La situazione evidenzia le difficoltà del settore agricolo locale e l’importanza di interventi per tutelare gli agricoltori.
A Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, l’azienda agricola Tenuta Badia è stata recentemente vittima di un furto di diversi quintali di arance. L’episodio, avvenuto in un periodo non precisamente definito, ha suscitato forte indignazione tra le istituzioni agricole locali, colpendo non solo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Agrumi del Reggino, Coldiretti: "Avanti con un percorso condiviso di tutela e valorizzazione"
Leggi anche: Calabria, agrumi e agrivoltaico: nasce un modello che fa scuola
Furto di agrumi a Rosarno, Coldiretti Calabria manifesta solidarietà all’azienda - Il presidente e direttore regionale di Coldiretti Calabria, Franco Aceto e Francesco Cosentini, condannano con fermezza il furto di agrumi subito dall’azienda agricola Tenuta Badia di Rosarno, di prop ... cn24tv.it
Furto di agrumi a Rosarno, Franco Aceto (Coldiretti): «Massima solidarietà alla Tenuta Badia» - Il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, ha espresso una ferma condanna per il furto di diversi quintali di arance subito dall'azienda agricola Tenuta Badia di Rosarno. msn.com
TVA Sicilia. . Catania. Rocambolesca fuga sui tetti di un 53enne che evade dai domiciliari e tenta un furto: arrestato dai carabinieri facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.