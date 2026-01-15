Furto di agrumi a Rosarno Coldiretti Calabria | Colpire chi lavora onestamente è intollerabile

A Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, l’azienda agricola Tenuta Badia ha subito un furto di diversi quintali di arance. Coldiretti Calabria esprime preoccupazione per il danno economico e sottolinea come colpire chi lavora onestamente sia inaccettabile. La situazione evidenzia le difficoltà del settore agricolo locale e l’importanza di interventi per tutelare gli agricoltori.

Furto di agrumi a Rosarno, Franco Aceto (Coldiretti): «Massima solidarietà alla Tenuta Badia» - Il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, ha espresso una ferma condanna per il furto di diversi quintali di arance subito dall'azienda agricola Tenuta Badia di Rosarno. msn.com

