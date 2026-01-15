Furti in appartamento a Salerno l' operazione della polizia | tre fermi e un arresto

La Polizia di Salerno ha eseguito un’operazione che ha portato al fermo di tre cittadini georgiani e all’arresto di un altro, ritenuti responsabili di diversi furti in appartamento nel capoluogo. L’intervento si inserisce nell’attività di contrasto alla criminalità, garantendo maggiore sicurezza alle abitazioni della città.

La Polizia di Stato di Salerno ha bloccato quattro cittadini georgiani ritenuti responsabili di una serie di furti in abitazione nel capoluogo. L'operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile tra la mattinata e la serata di ieri in via Parmenide, si è conclusa con tre fermi di indiziato di delitto e un arresto in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, scattato dopo che uno dei sospettati ha aggredito un operatore nel tentativo di sottrarsi al controllo. L'intervento ha avuto luogo nell'ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori. Gli investigatori hanno intercettato i quattro uomini mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un condominio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Maxi operazione antidroga della Polizia: controlli anche a Parma, un arresto e sequestri nei cannabis shop Leggi anche: Maxi operazione contro furti d’auto tra Avellino e Salerno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le bande di ladri che volevano rubare nelle ville di Fendi e del Governatore della Banca d'Italia (I NOMI); Operazione anticrimine: 38 arresti per furti in abitazione, coinvolta anche Avellino; Furti nelle case e truffe agli anziani, decine di colpi anche in Ciociaria: smantellata banda campana, 38 arresti; Tentato colpo in una gioielleria di Filetta: si indaga. Salerno, furti in appartamento: fermata banda di georgiani - Individuato un gruppo responsabile di almeno tre colpi, recuperata refurtiva e sequestrati arnesi da scasso. infocilento.it

