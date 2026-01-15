Fuorigrotta lanciano un monopattino da un edificio | 67enne colpita alla testa

Oggi, 15 gennaio, a piazzale Tecchio, Fuorigrotta, Napoli, si è verificato un episodio di emergenza: un monopattino lanciato da un edificio ha colpito alla testa una donna di 67 anni. L'incidente ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto.

Momenti di paura oggi, 15 gennaio, a piazzale Tecchio, a Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli. Una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un monopattino finito in strada dal terrazzo-parcheggio della struttura dell'Asl Napoli 1, dove si trova anche il Sert.

