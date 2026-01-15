Fuoco e tradizioni per Sant' Antonio a Rocchetta

Rocchetta Sant’Antonio si appresta a festeggiare la Festa di Sant’Antonio Abate, un momento importante per la comunità locale e le tradizioni dei Monti Dauni. L’evento, che si svolgerà dal 15 al 17 gennaio 2026, rappresenta un’occasione per condividere riti, usanze e momenti di aggregazione legati a questa ricorrenza. La celebrazione combina elementi religiosi e folkloristici, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo.

Rocchetta Sant'Antonio si prepara a celebrare la Festa Patronale di Sant'Antonio Abate, uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dei Monti Dauni, in programma dal 15 al 17 gennaio 2026. Un evento che unisce fede, memoria storica, tradizioni popolari e forte senso di comunità, richiamando. Le lingue di fuoco dei falò illumineranno la notte del 16 gennaio, e ad allietare la festa ricchi ...

