Frontale sulla Provinciale a Eupilio | almeno quattro feriti

Questa sera, lungo la Strada Provinciale a Eupilio, in località Penzano, si è verificato un incidente frontale tra due automobili. L'impatto ha coinvolto almeno quattro persone, che sono state soccorse dai mezzi di emergenza. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica, e la strada è temporaneamente chiusa al traffico. Aggiorneremo con ulteriori dettagli appena disponibili.

o scontro tra due auto lungo la Strada Provinciale in località Penzano ha fatto scattare l'intervento del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso L'allarme è scattato intorno alle 18.30. Secondo le prime informazioni, nell'impatto sono rimaste coinvolte almeno quattro persone, tra cui un 36enne, un 37enne e un 17enne, prese in carico dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportate in ospedale per accertamenti e cure. Le loro condizioni sono in fase di valutazione ma nessuno sembrerebbe in pericolo di vita e avrebbero riportato solo lievi ferite.

