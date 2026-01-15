Frieren 2 | prime immagini e dettagli sull’episodio 1 prima del debutto su Crunchyroll
Frieren - Oltre la fine del viaggio sta per tornare con la Stagione 2, e le prime immagini del debutto anticipano una nuova avventura senza magia. L'inverno anime del 2026 sarà fitto di ritorni, ma pochi stanno catalizzando l'attenzione come Frieren - Oltre la fine del viaggio. A pochi giorni dal debutto della seconda stagione, il sito ufficiale ha diffuso le prime immagini dell'episodio 1, offrendo un assaggio di ciò che attende Frieren, Fern e Stark. Una nuova stagione e un inedito assaggio del primo episodio È stato toho Animation a pubblicare gli screenshot che anticipano il ritorno di Frieren - Oltre la fine del viaggio, segnando l'inizio di una nuova fase per una serie che, con la prima stagione, ha conquistato pubblico e critica grazie . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
