Fresno è tornato all’Avellino Basket, riprendendo il suo percorso con la stessa determinazione di sempre. Dopo un periodo lontano, Lucas Fresno riabbraccia il PalaDelMauro, portando con sé l’esperienza accumulata e la volontà di contribuire al successo della squadra. Il suo ritorno rappresenta un nuovo capitolo per il club, che punta a consolidare la propria posizione nel campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Il PalaDelMauro riabbraccia una vecchia conoscenza. Lucas Fresno torna a vestire la canotta dell’ Unicusano Avellino Basket e lo fa con l’entusiasmo di chi sa di aver lasciato un ottimo ricordo, ma con la consapevolezza di affrontare una sfida di livello superiore. Le prime parole di Fresno sono dedicate all’accoglienza ricevuta dalla piazza irpina: “Sicuramente ho provato sensazioni belle – sottolinea Fresno – Mi arrivano buonissimi ricordi delle ultime volte che sono stato qua e i tifosi mi hanno accolto calorosamente appena si è saputa la notizia della firma. Mi fa sentire contento e importante”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fresno è tornato: "Avellino, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati"

Bentornato a casa, Lucas Fresno L’Unicusano Avellino Basket riabbraccia Lucas Fresno, che torna in biancoverde fino al termine della stagione. Esterno argentino, classe 2004, 197 cm di intensità, energia e personalità. Un profilo che conosciamo bene: pr facebook