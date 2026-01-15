Free Palestine | John King & Quartetto Obliquo in concerto

Il concerto di John King & Quartetto Obliquo si terrà sabato 17 gennaio alle 21 ai Cantieri Culturali alla Zisa. La formazione, composta da Angelica Faccani e Agnese Amico ai violini, Angelica Groppi alla viola e Gabriele Tai al violoncello, propone un repertorio strumentale di rilievo. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto culturale aperto al pubblico.

John King & Quartetto Obliquo (Angelica Faccani, violino; Agnese Amico, violino; Angelica Groppi, viola e Gabriele Tai, violoncello) sabato 17 gennaio, alle 21, in concerto ai Cantieri Culturali alla Zisa."Free Palestine", il titolo della serie di opere per quartetto d'archi che vuole richiamare.

