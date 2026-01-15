Frattesi via dall’Inter? Dall’ipotesi scambio con Nico Gonzalez ai dialoghi con la Juve | la rivelazione di Moretto

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter è ancora oggetto di discussione, con varie ipotesi di mercato. Tra queste, si valutano uno scambio con Nico Gonzalez e incontri con la Juventus. La situazione rimane in evoluzione, e le voci continuano a circolare senza conferme ufficiali. È importante seguire gli aggiornamenti per capire quali saranno le prossime mosse del calciomercato riguardo al centrocampista.

Frattesi via dall’Inter? Dall’ipotesi scambio con Nico Gonzalez ai dialoghi con la Juve: cosa c’è di vero? La rivelazione di Moretto Il futuro di Davide Frattesi resta incerto, nonostante il buon impatto avuto nel match contro il Lecce. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l’infortunio occorso a Hakan Calhanoglu costringe l’Inter a una profonda riflessione: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

