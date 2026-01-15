Frattesi via dall’Inter? Dall’ipotesi scambio con Nico Gonzalez ai dialoghi con la Juve | la rivelazione di Moretto

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter è ancora oggetto di discussione, con varie ipotesi di mercato. Tra queste, si valutano uno scambio con Nico Gonzalez e incontri con la Juventus. La situazione rimane in evoluzione, e le voci continuano a circolare senza conferme ufficiali. È importante seguire gli aggiornamenti per capire quali saranno le prossime mosse del calciomercato riguardo al centrocampista.

