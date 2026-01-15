Frattesi Inter un club di Premier accelera per il nerazzurro | nuovi contatti con l’entourage in corso

Il mercato di gennaio si intensifica, con attenzione particolare su Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter. Il Nottingham Forest e altri club della Premier League hanno avviato contatti con l’entourage del giocatore, in vista di un possibile trasferimento. La situazione è in evoluzione e le trattative sono ancora in fase preliminare, mentre l’Inter valuta le strategie più opportune per il futuro di Frattesi.

Frattesi Inter, il Nottingham Forest ha messo nel mirino il centrocampista nerazzurro: contatti in corso nelle ultime ore Il mercato attorno all’Inter entra nel vivo e uno dei nomi più caldi è quello di Davide Frattesi, centrocampista classe ’99 apprezzato per la sua capacità di inserirsi con tempismo e incidere negli ultimi metri. Il Nottingham . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Frattesi Inter, un club di Premier accelera per il nerazzurro: nuovi contatti con l’entourage in corso Leggi anche: Mercato Inter, il Nottingham Forest insiste per Frattesi! Nuovi contatti con l’entourage del giocatore Leggi anche: Frattesi Juve, Balzarini è sicuro: «Piace a Spalletti, contatti con l’entourage. Lui verrebbe volentieri ma…» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. FLASH - Nuova pretendente per Frattesi: Inter contattata da un club della Premier League! La richiesta e i dettagli; SM – Inter, Frattesi pista fredda Galatasaray. Si è presentato un nuovo club dalla Premier; Serie A, Calciomercato Inter - Muharemovic, sorpasso alla Juve, Frattesi in Premier? Le ultimissime; Diretta live calciomercato 9 gennaio 2026, Frattesi verso la Premier, ultime su Vlahovic e Koop, Sterling al Napoli. Inter, retroscena in Premier: fallito lo scambio Ndoye-Frattesi con il Nottingham Forest - Ogni occasione è buona per levare le tende dall'Inter, mentre il club meneghino. tuttomercatoweb.com

Frattesi Inter, il Nottingham Forest ha messo nel mirino il centrocampista nerazzurro: contatti in corso nelle ultime ore - Frattesi Inter, il Nottingham Forest ha messo nel mirino il centrocampista nerazzurro: contatti in corso nelle ultime ore Il mercato attorno all’Inter entra nel vivo e uno dei nomi più caldi è quello ... calcionews24.com

Ndoye all’Inter, pronto uno scambio: il Nottingham Forest insiste! - Il club di Premier League è in forte pressing sul ... fantamaster.it

FcInterNews.it. . L'Inter si porta a +6 sul Napoli dopo il recupero della 16a giornata di Serie A e resta in attesa del risultato di Como-Milan, in programma questa sera. Nerazzurri in campo tra due giorni, ma dal mercato nessun segnale. Le ultime su Frattesi e su - facebook.com facebook

Frattesi, il Nottingham Forest insiste ma ancora nessuna offerta ufficiale all'Inter #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Frattesi #Inter x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.