Frattesi Galatasaray missione italiana dei giallorossi | contatti a Milano per il centrocampista nerazzurro

Il trasferimento di Frattesi al Galatasaray è al centro delle attività di mercato del club turco, che ha avviato contatti con l’Inter a Milano. La trattativa rappresenta una delle operazioni più rilevanti della sessione invernale, evidenziando l’interesse del club turco per il centrocampista italiano. La situazione è in evoluzione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse delle parti coinvolte.

Inter News 24 Frattesi Galatasaray è uno dei dossier caldi del mercato invernale: il club turco ha avviato una missione in Italia. Il Galatasaray ha chiuso il secondo giorno della propria operazione di mercato in Italia, confermando un’agenda fitta di incontri e colloqui esplorativi. A guidare la spedizione c’erano il vicepresidente e responsabile dell’area sportiva Abdullah Kavukcu e l’agente George Gardi, che hanno scelto Milano come base operativa per i contatti con i principali club del campionato italiano. Nel primo giorno di incontri, come riporta la testata turca Fanatik, il focus si è concentrato su Inter e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

