Il futuro di Davide Frattesi nell’Inter è ancora incerto, con la società che sta valutando diverse opzioni. Non sono state prese decisioni definitive, anche se le prestazioni sul campo continuano a alimentare discussioni. La situazione rimane in evoluzione, mentre i dirigenti analizzano le possibilità per il reparto centrocampo. La vicenda rappresenta uno dei temi principali nel mercato dei nerazzurri, senza ancora una soluzione definitiva.

Il futuro di Davide Frattesi resta uno dei dossier più caldi del mercato. In casa Inter le valutazioni sono in corso e nulla è stato ancora deciso, nonostante gli ultimi segnali arrivati dal campo. L’infortunio di Hakan Çalhano?lu ha spinto i nerazzurri a riconsiderare l’equilibrio del centrocampo. La prova positiva di Frattesi contro il Lecce ne ha confermato l’utilità immediata, ma non ha chiuso la porta a una possibile cessione. Il dialogo tra club ed entourage prosegue, segno che l’ipotesi di una partenza resta concreta. Sul fronte italiano ci sono stati contatti esplorativi con la Juventus, senza però sviluppi operativi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Frattesi, futuro in bilico: l’Inter valuta tutte le opzioni

Leggi anche: Frattesi Inter, futuro in bilico: il centrocampista si sente ai margini e una rivale prepara l’assalto. Le ultimissime

Leggi anche: Frattesi Inter, futuro in bilico tra permanenza e mercato: la Juve osserva

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Frattesi minuti che mancano e mercato che chiama | l’Inter osserva.

Frattesi-Inter, un addio sempre più probabile: piacerebbe anche alla Juventus - Dopo l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, il centrocampista romano raramente è riuscito a conquistarsi un ... it.blastingnews.com

GdS – Frattesi, futuro in bilico. Inter sicura: niente affitto e la richiesta… - La Juve è interessata ma le condizioni del club nerazzurro sono chiare ... fcinter1908.it