Franzoni competitivo a Wengen | Non devo mettermi aspettative; Paris | Fatico in una curva

Durante la seconda prova cronometrata a Wengen, Giovanni Franzoni si è mostrato concentrato e preciso, senza lasciarsi condizionare dalle aspettative. Sul percorso svizzero, anche Giulio Paris ha affrontato con impegno le difficoltà, ammettendo di trovare difficoltà in alcune curve. La competizione si avvicina e gli atleti si preparano per la discesa libera maschile in programma sabato 17 alle ore 12.

È un Giovanni Franzoni brillante quello visto oggi durante la seconda prova cronometrata a Wengen, località che ospiterà la discesa libera maschile della Coppa del Mondo sabato 17 alle ore 12.30. L'azzurro, sceso in pista con il pettorale 27, è stato autore sulla leggendaria Lauberhorn di una prova più che convincente che lo proietta tra i favoriti per la discesa ufficiale. Il bresciano, che aveva già concluso in testa l'unica prova di martedì, si è ripetuto nell'allenamento di oggi, fermando il cronometro sul 2'27?37. L'italiano è riuscito così ad anticipare i due francesi Maxence Muzaton (+1?14) e Nils Allegre (+1?18).

