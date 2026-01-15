Franco Battiato Il lungo Viaggio nelle sale cinematografiche il 2 3 e 4 febbraio come evento speciale per Nexo Studios

Dal 15 gennaio è disponibile il trailer di “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, il biopic diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta. Il film, dedicato alla vita e alla carriera del celebre artista italiano, sarà proiettato in sala il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale di Nexo Studios. Un’occasione per approfondire la figura di uno dei più influenti musicisti italiani attraverso un’opera dedicata.

Da oggi, 15 gennaio, è online il trailer dell'atteso biopic "FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO", diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il primo film dedicato a Franco Battiato, che arriverà nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios.

