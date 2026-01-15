Francia | programma contro la disinformazione sanitaria scegliamo la scienza

Il programma francese “Scegliamo la scienza” affronta il problema della disinformazione sanitaria attraverso una mobilitazione collettiva. Coinvolge professionisti sanitari, ricercatori, giornalisti, insegnanti e associazioni con l’obiettivo di promuovere informazioni accurate e affidabili. Questa iniziativa mira a contrastare le fake news nel settore sanitario, rafforzando la corretta comunicazione scientifica e tutelando così la salute pubblica.

Brigitte Macron, dieci condanne per cyberbullismo transfobico: la Francia punisce odio e fake news online - Dieci condanne in Francia per il cyberbullismo transfobico contro Brigitte Macron: pene fino a otto mesi e stop alle fake news online. gay.it

Il processo contro la guerra ibrida. Quanti sono i tentativi russi di destabilizzare la Francia - Operazioni di disinformazione, simboli antisemiti e fake news per dividere Parigi e indebolire il fronte filo- ilfoglio.it

Economia circolare ed edilizia sostenibile in Liguria Économie circulaire et construction durable en Ligurie Il progetto CIRCULA, cofinanziato dal Programma Interreg Italia–Francia Marittimo 2021–2027, promuove un incontro organizzato insieme alle facebook

1. ho conosciuto il capo del programma nucleare dello Shah, Pahlavi,si chiamava #AkbarEtemad e viveva in esilio a Parigi,amico di Bertrand Goldsmith,ex assistente di Marie Curie e grande vecchio del nucleare francese. Mi raccontò della forza dell'odio cont x.com

