Francia | programma contro la disinformazione sanitaria scegliamo la scienza

15 gen 2026

Il programma francese “Scegliamo la scienza” affronta il problema della disinformazione sanitaria attraverso una mobilitazione collettiva. Coinvolge professionisti sanitari, ricercatori, giornalisti, insegnanti e associazioni con l’obiettivo di promuovere informazioni accurate e affidabili. Questa iniziativa mira a contrastare le fake news nel settore sanitario, rafforzando la corretta comunicazione scientifica e tutelando così la salute pubblica.

