Frana sulla SP88 aggiornati gli orari del trasporto pubblico SITA

A seguito della frana sulla SP88, SITA Sud ha aggiornato gli orari del trasporto pubblico per garantire la continuità dei servizi e ridurre i disagi degli utenti. Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, comunica che le modifiche sono state implementate per assicurare le esigenze della comunità durante questa situazione. Si consiglia di consultare gli orari aggiornati prima di pianificare gli spostamenti.

Frana sulla Strada Provinciale 88. Il sindaco di Forino Antonio Olivieri comunica che SITA Sud ha provveduto ad aggiornare nuovamente gli orari del servizio di trasporto pubblico, con l'obiettivo di ridurre i disagi per l'utenza e garantire la continuità dei collegamenti sul territorio. Le modifiche agli orari, adottate durante questo periodo emergenziale, tengono conto delle attuali condizioni della rete stradale e dei percorsi alternativi disponibili, cercando di rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, studenti compatibilmente con le criticità in atto. L'utenza è invitata a consultare gli orari aggiornati e a seguire i canali ufficiali di SITA Sud per eventuali ulteriori comunicazioni.

