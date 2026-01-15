FOTO Montoro | Christmas&Labavanti il percorso educativo

Si è conclusa la prima fase del progetto “Montoro: Christmas&Lab”, un percorso educativo e culturale che ha coinvolto bambini e famiglie nel territorio di Montoro durante il periodo natalizio. L’iniziativa ha promosso attività di animazione pensate per condividere valori e tradizioni, contribuendo a rafforzare il rapporto tra comunità e cultura locale. Un’occasione per vivere il Natale in modo partecipato e consapevole.

Si è conclusa la prima fase del progetto "Montoro: Christmas&Lab", un percorso di animazione educativa e culturale che ha accompagnato il periodo natalizio sul territorio Montorese attraverso la realizzazione di attività rivolte ai bambini e alle famiglie. Il progetto ha promosso momenti di creatività, socialità e condivisione, favorendo la partecipazione attiva della comunità in un contesto aperto, accogliente e inclusivo. Le attività sono state finanziate dal Comune di Montoro, ideate e realizzate dalla Società Cooperativa Sociale "Eudemonìa" ONLUS, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e rafforzare i legami sociali, in particolare durante il periodo natalizio. Progetto Montoro: Christmas & Lab Ieri una giornata speciale in piazza Michele Pironti a Piano tra sorrisi, creatività e atmosfera natalizia. Grazie al Comune di Montoro per l'attenzione che ha riservato ai piccoli cittadini del territorio e a Falù Animazione

