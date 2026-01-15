Forza Italia il segretario nazionale Antonio Tajani in visita a Catania

Il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani sarà a Catania venerdì 16 gennaio 2026 per un incontro istituzionale. La visita si inserisce nel percorso di approfondimento dei temi locali e nazionali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le istituzioni e i cittadini. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e di ascolto delle esigenze della comunità etnea.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, sarà in visita a Catania domani, venerdì 16 gennaio 2026. Ad accoglierlo il vice capodelegazione FI-PPE al Parlamento Europeo, l'eurodeputato Marco Falcone, segretario FI per la provincia di Catania, assieme ai parlamentari nazionali e regionali Giuseppe Castiglione, Nicola D'Agostino, Salvo Tomarchio, ai sindaci, agli amministratori locali e ai dirigenti azzurri del territorio. Il segretario Tajani terrà nel pomeriggio una serie di incontri con la classe dirigente azzurra al Plaza Hotel Catania alle ore 16 e 30.

