Fortuna Dusseldorf-Arminia Bielefeld venerdì 16 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Fortuna Dusseldorf e Arminia Bielefeld, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 18:30, rappresenta una partita importante per la lotta alla salvezza. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. In questa analisi troverete formazioni, quote e pronostici, considerando il contesto di una sfida diretta per evitare la retrocessione, in concomitanza con il match Braunschweig-Magdeburgo.

Come Braunschweig – Magdeburgo, che si gioca in contemporanea, anche la sfida tra Fortuna Dusseldorf e Arminia Bielefeld è uno scontro diretto per evitare la retrocessione. Questo il menù che ci propone la 2. Bundesliga al ritorno dopo la breve sosta invernale. Trovarci i neopromossi ospiti non è tanto strano ma i padroni di casa, retrocessi nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

DSC Arminia Bielefeld vs Fortuna Dusseldorf + “risultati” - BundesligaDSC Arminia Bielefeld 5:1 Terminata Fortuna Dusseldorf 3' 3' Benjamin Boakye 9' 9' Christopher Lannert 31' 31' Marvin Mehlem 32' 32' Christian Rasmussen 35' 35' Cedric Itten Christian ... onefootball.com

Confirmed Lineups: Arminia Bielefeld vs. Fortuna Düsseldorf | OneFootball - promoted Arminia Bielefeld entertain Fortuna Düsseldorf, who will start the season as one of the favorites for ... onefootball.com

