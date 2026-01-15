Formula Uno il pilota della Ferrari Charles Leclerc si allena al Technogym Village in vista della nuova stagione

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha scelto il Technogym Village per il suo allenamento in vista della nuova stagione di Formula 1. La visita, avvenuta mercoledì 14 gennaio, testimonia l’importanza dell’attività fisica e della preparazione atletica nel percorso di un pilota di alto livello. Leclerc si è dedicato a sessioni di allenamento presso il centro, sottolineando l’impegno e la professionalità necessari per competere ai massimi livelli.

La notizia si è ben presto diffusa tra gli appassionati di motori, il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc, icona internazionale dell'automobilismo e uno dei piloti più celebri della Formula 1, mercoledì 14 gennaio, ha visitato il Technogym Village, quartier generale dell'azienda a Cesena, per una sessione esclusiva di valutazione delle prestazioni, nell'ambito della sua preparazione per la stagione agonistica 2026. "Durante un allenamento a Monaco - spiega Technogym - Leclerc ha recentemente scoperto Technogym Biostrength, la prima soluzione al mondo per l'allenamento della forza di tutti i gruppi muscolari basata sull'intelligenza artificiale.

