formula giuridica ampia successo di immagine senza bisogno del processo

Il proscioglimento, come chiarisce il magistrato Valerio de Gioia, rappresenta una formula giuridica più ampia rispetto all’assoluzione. Non si tratta di un riconoscimento di innocenza, ma di un’archiviazione che pone fine alle indagini senza implicare una condanna. Questa distinzione è importante per comprendere i diversi effetti legali e le implicazioni di un procedimento giudiziario, offrendo una prospettiva più completa sul tema.

Non è un’assoluzione. «No, tecnicamente - spiega Valerio de Gioia, magistrato di Corte d’appello e autore di numerose pubblicazioni è un proscioglimento, formula assai più ampia». Tradotto in italiano, il giudice si è fermato prima di stabilire se Chiara Ferragni fosse colpevole o innocente. «Il reato è estinto, non è escluso, semplicemente il giudice non è entrato nel merito». Questione sottile, in due passaggi. Il primo: la caduta della minorata difesa. In questo modo la truffa aggravata diventa truffa semplice. «La minorata difesa - riprende De Gioia - si ha ad esempio quando si truffa una persona molto anziana e si approfitta della sua veneranda età. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

