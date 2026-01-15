Formazioni ufficiali Verona Bologna | le scelte di Zanetti e Italiano

Le formazioni ufficiali di Verona e Bologna sono state annunciate da Zanetti e Italiano in vista del recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si disputerà al “Bentegodi” e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica. Ecco le scelte dei due allenatori per questa sfida.

Formazioni ufficiali Verona Bologna: le scelte di Paolo Zanetti e Vincenzo Italiano per il match del 16° turno di Serie A 202526 Tutto pronto al "Bentegodi" per il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Verona e Bologna. Gli Scaligeri, impantanati in zona retrocessione, cercano disperatamente punti per spezzare una striscia negativa preoccupante.

Verona-Bologna: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel posticipo della 16ª giornata al Bentegodi si affrontano due squadre in crisi di risultati: gli scaligeri vanno a caccia di punti salvezza, gli emiliani vogliono centrare la qualificazione alle cop ... tuttosport.com

Verona-Bologna, le formazioni ufficiali: c'è Orsolini, Giovane in panchina, Belghali in tribuna - Bologna, penultima delle quattro gare da recuperare per via della Supercoppa, relative alla 16esima giornata. tuttomercatoweb.com

