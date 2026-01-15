Formazioni statistiche e anticipazioni della sfida di Ligue 1

Analisi delle formazioni, statistiche e anticipazioni sulla prossima sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lille. Nonostante l’eliminazione dalla Coupe de France, Luis Enrique ha confermato la fiducia nella squadra per l’incontro di venerdì. Di seguito, i dettagli più recenti e le previsioni per questa importante partita del campionato francese.

2026-01-15 16:08:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita. Luis Enrique ha respinto l'idea che ci siano dubbi sulla sua squadra del Paris Saint-Germain in vista della partita di Ligue 1 di venerdì contro il Lille, nonostante il PSG abbia subito un'eliminazione a sorpresa dalla Coupe de France per mano dei vicini Paris FC. Le speranze del PSG di un secondo triplete consecutivo sono state vanificate dalla squadra che gioca di fronte al Parc des Princes, con Jonathan Ikone che ha segnato contro la sua ex squadra mandando il Paris FC ai quarti. Fuori dalla coppa e ad un punto dalla capolista Lens in Ligue 1, gli uomini di Luis Enrique non godono del loro tipico livello di dominio nazionale.

