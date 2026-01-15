Formazioni squadre TV live streaming della Copa del Rey 2025 26

Ecco le informazioni aggiornate sulla Copa del Rey 2025/26: formazioni, squadre coinvolte, partite in TV e live streaming. Il Barcellona torna in campo giovedì per gli ottavi di finale, affrontando il Racing Santander. In questa pagina trovate tutte le news, gli orari e le modalità per seguire gli incontri della competizione.

2026-01-15 21:11:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Barcellona torna in campo in Copa del Rey giovedì con la trasferta contro il Racing Santander negli ottavi di finale della competizione 202526. I detentori hanno tardato a vincere 2-0 in casa del Guadalajara, squadra di terza divisione, nel turno precedente, segnando con Andreas Christensen al 76? e Marcus Rashford al 90?. Il Racing è in testa alla seconda divisione e ha eliminato in casa il Villarreal per 2-1 nelle ultime 32 partite, anche se non vince da quattro partite di campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Formazioni, statistiche, anteprima della Copa del Rey

Leggi anche: Formazioni confermate per la Copa del Rey

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Como-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali del recupero; Dove vedere Algeria-Nigeria in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Vis Pesaro-Arezzo streaming gratis: formazioni e diretta tv live - Arezzo: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com