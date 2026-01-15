Forlì che brilla tempo di bilanci | Giardini di Luce punto di forza con oltre 35 mila visitatori Per piazza Saffi studieremo novità

Forlì che brilla, il tradizionale evento natalizio promosso dal Comune, si conferma un appuntamento di successo con oltre 35 mila visitatori. I Giardini di Luce rappresentano il punto di forza della manifestazione, mentre si stanno studiando novità per piazza Saffi. Un bilancio positivo che sottolinea l’importanza di iniziative capaci di coinvolgere famiglie e bambini, contribuendo a valorizzare il centro cittadino durante il periodo natalizio.

