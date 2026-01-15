Forbidden Fruit Yigit è cattivo? Cosa vuole e chi è il suo vero padre

Yigit, nuovo personaggio di Forbidden Fruit, si inserisce nelle vicende con intenti ambigui. Le anticipazioni turche suggeriscono che le sue motivazioni non sono del tutto chiare e potrebbero nascondere aspetti negativi. Chi è realmente Yigit e quale ruolo avrà nella narrazione? Scoprire il suo vero obiettivo e l’identità del suo padre sarà fondamentale per capire le prossime svolte della soap.

Yigit è appena entrato a far parte delle trame di Forbidden Fruit. Le anticipazioni turche segnalano che i suoi scopi sono tutt'altro che positivi. Infatti, arriva a Istanbul furioso con Ender, il quale l'ha dato in adozione dopo averlo partorito. Il ragazzo non digerisce il fatto che la madre biologica l'abbia abbandonato, mentre con Erim svolga il suo ruolo in modo affettuoso ed efficiente. Ma chi è davvero suo padre? Halit o Kaya? Vediamo insieme. Yigit in Forbidden Fruit: cosa vuole e chi è il vero padre del primo figlio di Ender. Nelle scorse puntate, abbiamo scoperto che Ender ha un figlio segreto, ovvero Yigit.

