Forbidden fruit 2 replica puntata del 15 gennaio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 15 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yigit confida a Nigar di sospettare che Halit sia suo padre. Zeynep, invece, rivela a Hazal di essere al corrente del passato tra lei e Alihan. La ragazza, mortificata, vorrebbe lasciare il lavoro, ma Zeynep la rassicura, dicendole che non è necessario, perchè ha capito che la vera responsabile di questa sgradevole situazione è Elif. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 136 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Forbidden fruit 2, replica puntata del 15 gennaio

