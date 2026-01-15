Forbidden fruit 2 replica puntata del 15 gennaio in streaming | Video Mediaset
Oggi, giovedì 15 gennaio, torna in streaming la replica della puntata di Forbidden Fruit 2. La soap turca prosegue con i suoi intrecci, e in questa puntata Yigit rivela a Nigar di sospettare che Halit possa essere suo padre. Un episodio che approfondisce i legami familiari e le tensioni tra i personaggi principali, offrendo agli spettatori un’ulteriore fase della narrazione.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 15 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yigit confida a Nigar di sospettare che Halit sia suo padre. Zeynep, invece, rivela a Hazal di essere al corrente del passato tra lei e Alihan. La ragazza, mortificata, vorrebbe lasciare il lavoro, ma Zeynep la rassicura, dicendole che non è necessario, perchè ha capito che la vera responsabile di questa sgradevole situazione è Elif. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 136 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
