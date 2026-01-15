Forbes premia Brunello Cucinelli con il riconoscimento creato in Umbria

Forbes ha conferito a Brunello Cucinelli un riconoscimento di rilievo, nato in Umbria, terra di manifattura di alta qualità. Dal cuore di Città di Castello alle mani esperte delle artigiane di Pantalla di Todi, il premio attraversa l’Italia, da Roma a Solomeo, simbolo della tradizione e dell’eccellenza artigianale. Un riconoscimento che valorizza l’artigianato italiano e la passione per l’eccellenza.

Un premio che parte dall’Umbria, una manifattura pregiata studiata e forgiata nelle fucine di Città di Castello, un cofanetto per contenerlo invece parte dalle mani sapienti delle artigiane di Pantalla di Todi arriva a Roma Palazzo Brancaccio e dopo la premiazione ritorna simbolicamente a Solomeo, nella maison Cucinelli. È questa la storia virtuosa della cooperazione associata a Legacoop Umbria con protagoniste due delle sue esperienze di workers buyout in: Ceramiche Noi e Legatoria Tuderte. In occasione dell’evento clou annuale di Forbes Italia, tenutosi a fine dicembre nella prestigiosa cornice di Palazzo Brancaccio a Roma, Brunello Cucinelli è stato premiato come imprenditore dell’anno e insieme a lui, sono stati premiati anche importanti protagonisti dell’imprenditoria e del cinema italiano, Cristiana Capotondi, Chopard e i fondatori di Tecnocasa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il nuovo numero di Forbes Italia tra economia, Formula 1 e Ceo visionari; «Basterebbe l’1% dei profitti a chi lavora per cambiargli la vita»: speciale Forbes per Cucinelli; Plures, la multiutility che guida la transizione ecologica dell’Italia centrale.

