fonderie pisano il doppio no del comune di salerno

Il Comune di Salerno si appresta a esprimere un parere negativo sulla valutazione di impatto ambientale delle Fonderie Pisano di Fratte, in attesa del giudizio della Regione. La decisione riflette l’attenzione dell’amministrazione locale sulla tutela ambientale e sulla salute pubblica. La questione sarà approfondita nei prossimi giorni, evidenziando l’importanza di un’attenta valutazione delle implicazioni ambientali e sociali del progetto.

Il Comune di Salerno è pronto a rilasciare parere negativo sulla valutazione di impatto ambientale che la Regione dovrà esprimere alle Fonderie Pisano DI Fratte. Il 18 febbraio, scaduti i termini entro i quali la società potrà presentare i chiarimenti richiesti ieri per l'adeguamento alle normative previste, alla seconda riunione della conferenza dei servizi, il Comune di Salerno porterà un parere negativo al rilascio della valutazione di impatto ambientale. Ma c'è già un altro no che il Comune di Salerno ha avuto modo di dire alla società ed è tutto racchiuso nella pratica per la richiesta di Valutazione urbanistica preventiva che avrebbe consentito ai Pisano di trasformare l'area dove attualmente c'è lo stabilimento in una zona residenziale.

