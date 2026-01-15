Fondazione Intercultura e A2A Energiefuture | borse di studio totali per studenti brindisini

La Fondazione Intercultura e A2A Energiefuture offrono borse di studio per studenti brindisini delle medie superiori. Il termine per iscriversi al concorso, che consente di partecipare a un programma estivo di approfondimento linguistico di quattro settimane in Irlanda (Athlone), è fissato al 20 gennaio. Questa opportunità permette agli studenti di arricchire le proprie competenze linguistiche e culturali attraverso un’esperienza internazionale.

BRINDISI - Anche per gli studenti delle medie superiori di Brindisi o frequentati nel capoluogo scade il 20 gennaio prossimo il termine per iscriversi al concorso in virtù del quale partecipare a un programma estivo di approfondimento linguistico di 4 settimane in Irlanda (Athlone) promosso da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Intesa Sanpaolo e Fondazione Intercultura sostengono la formazione di oltre 800 giovani all'estero - La fruttuosa collaborazione più che ventennale fra Intesa Sanpaolo e Fondazione Intercultura ha permesso ad oltre 800 gli studenti delle scuole secondarie, in Italia e all'estero, di ... borsaitaliana.it

Intesa Sanpaolo, rinnovata la collaborazione con Fondazione Intercultura per promuovere l’educazione globale - Oltre 800 studenti delle scuole secondarie, provenienti sia dall’Italia che da altri Paesi, hanno avuto l’opportunità di vivere esperienze formative internazionali grazie alla collaborazione ... affaritaliani.it

